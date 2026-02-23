Intendente se reunió con el Secretario de la Junta Nacional de Drogas Gabriel Rossi

El Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a la Secretaria General, Belén Rico Skerl y el Director del Departamento de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, mantuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de la Junta nacional de Drogas Gabriel Rossi e integrantes de su equipo.

Trataron diversos temas, en los que ambas instituciones pueden trabajar en forma conjunta, buscando coordinar acciones.