DestacadasPolíticaSalud

Intendente se reunió con el Secretario de la Junta Nacional de Drogas Gabriel Rossi

El Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a la Secretaria General, Belén Rico Skerl y el Director del Departamento de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, mantuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de la Junta nacional de Drogas Gabriel Rossi e integrantes de su equipo.

Trataron diversos temas, en los que ambas instituciones pueden trabajar en forma conjunta, buscando coordinar acciones.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Entrevistas para Hogares Estudiantiles 2025

3 de enero de 2025

25 de Mayo – Día del Escritor Coloniense

26 de mayo de 2025

Se presentó 4a. edición de la Feria del Libro de Juan Lacaze

16 de mayo de 2025

Soriano: Besozzi renunció a su cargo de Intendente Valentín ocupará su sillón

8 de febrero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba