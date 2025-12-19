Información GeneralPolítica

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado de la República visitó Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, integrada por su presidente, Oscar Andrade; Gustavo González, Eduardo Antonini, José Luis Falero, Carlos Moreira Reisch y Aníbal Pereyra.

El Intendente Rodríguez estuvo acompañado por la Secretaria General, Belén Rico Skerl.

En la reunión de trabajo se conversó sobre la problemática de la vivienda, tema que después de haber estado en el territorio de varios departamentos, manifestaron es recurrente a lo largo de todo el país.

