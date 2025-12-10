DestacadasEventosLocales

El Grupo de Teatro Juvenil de Rosario visita Hogares de Ancianos

El Grupo de Teatro Juvenil de Rosario ha comenzado una serie de visitas artísticas a Hogares de Ancianos del departamento, en el marco del acuerdo entre la Intendencia de Colonia y COBIAN.

La primera presentación tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde se ofrecieron las obras “El anuncio” y “Policías vs Ovnis”, junto con un fragmento de “Los Loros del Barrio” interpretado por el niño Valentín Olivera, destacando el talento emergente de la región.

Cabe señalar que este grupo está dirigido por el prestigioso actor integrante del Cuerpo docente de la Dirección de Cultura Martín Cabrera.

Estas intervenciones buscan acercar el arte escénico a los adultos mayores, promoviendo el vínculo intergeneracional y el acceso a experiencias culturales significativas. Acompañó la jornada el Sub Director de Cultura, Mtro. Hugo Geymonat, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo artístico y social.

Publicaciones relacionadas

ANDERSON MALDONADO : SE PUSO LA CORONA EN LA 80ª VUELTA CICLISTA DEL URUGUAY

21 de abril de 2025

Acto de Fin de Cursos del Instituto de Hotelería y Gastronomía

2 de diciembre de 2025

La Plaza de Deportes de Rosario recibe a Diego Godín para la inauguración de importantes obras

7 de marzo de 2025

Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” en el VI Encuentro de la Red de Escuelas de Taller de América Latina y El Caribe

12 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba