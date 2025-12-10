El Grupo de Teatro Juvenil de Rosario visita Hogares de Ancianos

El Grupo de Teatro Juvenil de Rosario ha comenzado una serie de visitas artísticas a Hogares de Ancianos del departamento, en el marco del acuerdo entre la Intendencia de Colonia y COBIAN.

La primera presentación tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde se ofrecieron las obras “El anuncio” y “Policías vs Ovnis”, junto con un fragmento de “Los Loros del Barrio” interpretado por el niño Valentín Olivera, destacando el talento emergente de la región.

Cabe señalar que este grupo está dirigido por el prestigioso actor integrante del Cuerpo docente de la Dirección de Cultura Martín Cabrera.

Estas intervenciones buscan acercar el arte escénico a los adultos mayores, promoviendo el vínculo intergeneracional y el acceso a experiencias culturales significativas. Acompañó la jornada el Sub Director de Cultura, Mtro. Hugo Geymonat, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo artístico y social.