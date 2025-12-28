Playa Verde de la Ciudad de Juan Lacaze califica como SATISFACTORIA

El Departamento de Higiene, Dirección de Bromatología y Laboratorio, comunica que de acuerdo a los últimos muestreos realizados a la Playa Verde de la Ciudad de Juan Lacaze la misma se clasifica como SATISFACTORIA, lo que habilita su uso con fines de recreación.

Recordar, que la playa se puede considerar también NO APTA para baños, cuando se registra un evento de “Espumas” de Cianobacterias o algas verdes, entendiéndose por “espumas”, la mancha de color verde que cubre zonas del agua de la playa y que se observa a simple vista, desde una distancia mayor a 5 metros. De encontrase la bandera sanitariÑ (bandera roja con cruz verde), en la playa, esto significa la inaptitud del agua para uso recreativo por existencia de algún evento perjudicial para la salud, incluida presencia de cianobacterias.

Dicha INAPTITUD del agua se mantendrá mientras persista el evento.

La Intendencia de Colonia, mantendrá los controles y muestreos de las aguas de los sitios de recreación durante todo el período de verano, comunicando a la población en caso de surgir cambios en la clasificación de las playas.