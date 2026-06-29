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Jóvenes CreaTIvos volvió a reunirse en Colonia

Este sábado 27, en el Centro BiT, se llevó a cabo un nuevo encuentro presencial del programa Jóvenes CreaTIvos, impulsado por la Fundación colombiana ROFÉ y coordinado en el departamento por la Dirección de Cooperación Internacional de la Intendencia de Colonia.

Como ocurre cada mes, esta instancia permitió que los jóvenes participantes compartieran experiencias, fortalecieran conocimientos y continuaran desarrollando habilidades a través de una propuesta que promueve la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

La Intendencia de Colonia continúa acompañando iniciativas que generan oportunidades de formación e intercambio para las nuevas generaciones, fortaleciendo vínculos de cooperación internacional y apostando al desarrollo de nuestros jóvenes.

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