La Intendencia de Colonia realizará Cordón Cuneta en Nueva Helvecia, a través de la Licitación Abreviada Nº 10/2026

CONSULTAS DEL PLIEGO: Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/

Podrán realizarse consultas en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

La apertura se realizará el día 26/03/2026 a la hora 14:00, en forma automática en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.