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Cooperación Internacional mantuvo reuniones virtuales a nivel ambiental

La Dirección de Cooperación Internacional de la Intendencia a través de su Director, el Lic. Alfredo Martínez, ofició de enlace para que se mantuviera una reunión virtual entre el Dr. Mauricio Rodriguez, Director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, y el Encargado de Ambiente de la Intendencia de Colonia, el Lic. Mariano Barolín, a los efectos de trazar líneas de cooperación técnica en temas Medioambientales.

El Dr. Rodriguez es Economista y Magister en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, es investigador del Observatorio de Medioambiente de El Caribe y siendo Director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, ofrece experiencia en materia legislativa y de contralor y fiscalización de eventos ambientales, en contrapartida el área de Medioambiente de la Intendencia de Colonia acercará a su par caribeño todo lo concerniente a las energías renovables y la experiencia uruguaya en el tema.

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