ComunicadosLocales

Se viene desarrollando la «Feria de Libros y Arte»

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura invita a la población a participar de la próxima «Feria de Libros y Arte», un evento que busca promover el encuentro entre la literatura, las artes plásticas y la comunidad coloniense.

La actividad continúa este sabado 18 y 19 de abril en las instalaciones del Centro Cultural Nacional AFE (CCNA). Durante estas tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una variada exposición y venta de obras originales, destacando el talento de autores y artistas locales y regionales.

Detalles del Evento:
* Lugar: Centro Cultural Nacional AFE
* Horario: El evento se desarrollará durante todo el día, permitiendo un acceso fluido para todo el público.
* Propuesta: Exposición y venta de libros y piezas de arte originales.

Este evento representa una oportunidad única para adquirir cultura de forma directa de sus creadores y disfrutar de un entorno dedicado a la creatividad en un espacio emblemático de nuestro departamento.

Publicaciones relacionadas

Directores de la Intendencia se reunieron con autoridades de la Cámara Inmobiliaria y de Desarrolladores del Departamento

12 de agosto de 2025

Se prorrogó vencimiento de Primera Cuota y Pago Contado de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana Ejercicio 2025

22 de abril de 2025

Sorteo de los lugares de los puestos de venta de comidas y bebidas para el Desfile de Llamadas

21 de enero de 2026

“Siente el Tango – La Milonga Río de la Plata” durante Enero – Febrero

1 de enero de 2026
Botón volver arriba