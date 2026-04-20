Se viene desarrollando la «Feria de Libros y Arte»

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura invita a la población a participar de la próxima «Feria de Libros y Arte», un evento que busca promover el encuentro entre la literatura, las artes plásticas y la comunidad coloniense.

La actividad continúa este sabado 18 y 19 de abril en las instalaciones del Centro Cultural Nacional AFE (CCNA). Durante estas tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una variada exposición y venta de obras originales, destacando el talento de autores y artistas locales y regionales.

Detalles del Evento:

* Lugar: Centro Cultural Nacional AFE

* Horario: El evento se desarrollará durante todo el día, permitiendo un acceso fluido para todo el público.

* Propuesta: Exposición y venta de libros y piezas de arte originales.

Este evento representa una oportunidad única para adquirir cultura de forma directa de sus creadores y disfrutar de un entorno dedicado a la creatividad en un espacio emblemático de nuestro departamento.