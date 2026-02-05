DeportesDestacadasLocales

“5k MUJER ME QUIERO ME CUIDO”

La octava edición de la correcaminata “5k MUJER ME QUIERO ME CUIDO” organizada por la Intendencia de Colonia se celebrará el domingo 8 de marzo en la ciudad de Rosario como actividad central del Día Internacional de la Mujer.

Como ya es tradicional la Intendencia entregará los kits de regalo a las primeras 800 inscriptas (remera y pulsera).

Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la intendencia de Colonia www.colonia.gub.uy/5kmujer y se recibirán hasta el martes 3 de marzo.

Quienes no accedan a la remera se les entregará la pulsera para participar con el número de inscripción de los sorteos que se realizarán al finalizar la correcaminata.

El evento finalizará con la música de “Modo Cumbia” liderado por Yamila Guerra y grandes premios para todas las inscriptas.

Colabora el municipio de Rosario y las empresas CAMEC, Montes del Plata y Fagar.

Por dudas e información: celular 098270003

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Intendencia de Colonia firma compraventa por predio de la ex Sudamtex para que se instale la Universidad de la República

12 de junio de 2025

Inauguración de obras en Parque Durieux en Rosario

14 de enero de 2025

Director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, recibió a la Directora del INJU

16 de noviembre de 2025

196⁰ Aniversario del Día de la Policía Nacional

19 de diciembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba