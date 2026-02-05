La octava edición de la correcaminata “5k MUJER ME QUIERO ME CUIDO” organizada por la Intendencia de Colonia se celebrará el domingo 8 de marzo en la ciudad de Rosario como actividad central del Día Internacional de la Mujer.

Como ya es tradicional la Intendencia entregará los kits de regalo a las primeras 800 inscriptas (remera y pulsera).

Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la intendencia de Colonia www.colonia.gub.uy/5kmujer y se recibirán hasta el martes 3 de marzo.

Quienes no accedan a la remera se les entregará la pulsera para participar con el número de inscripción de los sorteos que se realizarán al finalizar la correcaminata.

El evento finalizará con la música de “Modo Cumbia” liderado por Yamila Guerra y grandes premios para todas las inscriptas.

Colabora el municipio de Rosario y las empresas CAMEC, Montes del Plata y Fagar.

Por dudas e información: celular 098270003