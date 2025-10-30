Florencio Sánchez: inscripciones abiertas para los préstamos del Programa de Rehabilitación Urbana

La Intendencia de Colonia informa que están abiertas las inscripciones para los préstamos del Programa de Rehabilitación Urbana que lleva adelante esta Comuna, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en esta oportunidad para la ciudad de Florencio Sánchez.

Pueden acceder al mismo, aquellos propietarios o promitentes compradores, que tengan al día el impuesto de Contribución Inmobiliaria, y cuyo grupo familiar tenga un ingreso mensual de entre $ 36.000 y $ 110.000.

El monto al que pueden acceder es hasta $ 125.000, pagaderos hasta en 60 cuotas sin intereses.

Contarán con asesoramiento técnico y podrán acceder a un subsidio de hasta un 30% para refacción de fachadas o veredas.

Plazo de inscripción:

Fecha: del 6 al 31 de Octubre de 2025

Lugar: Municipio de Florencio Sánchez, 25 de Agosto casi 18 de Julio, teléfono 4536 9038 o en la Dirección de Vivienda en la ciudad de Colonia del Sacramento, General Flores 107, teléfono 4523 8545