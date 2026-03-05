Historias que florecen: “Cuando un niño escribe su creatividad crece como las flores en primavera”

La Biblioteca de La Paz CP se enorgullece en anunciar la exitosa culminación del taller de verano que dio origen a un libro único, fruto de la imaginación, el aprendizaje y la dedicación de sus participantes.

En estas páginas habitan mundos inventados, animales, aventuras inesperadas y corazones que hablan con valentía. Cada relato es testimonio de que imaginar es tan importante como aprender, y que toda voz merece ser escuchada.

Este libro no reúne solamente cuentos; reúne procesos, descubrimientos y el coraje de animarse a escribir.

La iniciativa fue posible gracias al compromiso de la funcionaria Luz Pérez, cuyo apoyo institucional resultó fundamental, y a la creatividad y entrega de la tallerista Vanesa Báez, quien guio a los niños en este viaje literario.

Los ejemplares confeccionados fueron entregados a los pequeños autores y también donados a la Biblioteca Infantil Mabel Boggio de Sanna, asegurando que esta experiencia trascienda y continúe inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores.

Que estas páginas inviten a leer más, a crear sin miedo y a recordar que toda gran historia comienza con una hoja en blanco y una idea que se atreve a florecer.