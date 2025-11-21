Gym Dance nos representará a nivel internacional

El Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, entregó un pabellón patrio y uno del Departamento de Colonia a una delegación de Gym Dance que nos representará internacionalmente.

La academia Gymdance Colonia participará en dos destacados eventos internacionales de danza, representando a Uruguay en importantes competencias del calendario artístico 2025.

En primer lugar, una delegación de 13 bailarines viajará a Mendoza, Argentina, donde formarán parte del *Sudamericano de Danza, que se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre en el Arena Maipú. Las participantes competirán en la categoría Junior B, además de asistir a ensayos generales, actividades protocolares y jornadas formativas organizadas por el evento.

Posteriormente, el mismo día de su regreso, un segundo grupo integrado por 11 bailarines partirá hacia Estados Unidos, donde representará al país en el Campeonato Mundial de Danza. La competencia se desarrollará del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Orlando Hotel Hilton, con participación en la categoría Pre-Juveniles, sumando instancias de competencia, clases magistrales, ceremonia de apertura y gala final.

Ambas delegaciones viajarán bajo la dirección de Estefy Passerahut, con el objetivo de seguir promoviendo el crecimiento artístico, la formación internacional y el intercambio cultural de jóvenes talentos de la región.