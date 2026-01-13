Viví el verano en Colonia | Playas del departamento

Este domingo 18 de enero, el Escenario Móvil llega a Blancarena, en la zona de las letras corpóreas.

Desde las 16 hs

🎧 DJ en vivo · actividades deportivas

Feria gastronómica y artesanal

Artistas plásticos

19 hs : Clases abiertas de zumba

20 hs : Música en el escenario

👉 Alma y Vida

👉 Retro 80

🔥 Gran cierre 21 hs: Los Fatales

Viví el verano en Colonia.

Todo el departamento te espera.

Organiza: Intendencia de Colonia

Auspicia: Ministerio de Turismo

Apoya: Municipio de La Paz