Viví el verano en Colonia | Playas del departamento
Este domingo 18 de enero, el Escenario Móvil llega a Blancarena, en la zona de las letras corpóreas.
Desde las 16 hs
🎧 DJ en vivo · actividades deportivas
Feria gastronómica y artesanal
Artistas plásticos
19 hs : Clases abiertas de zumba
20 hs : Música en el escenario
👉 Alma y Vida
👉 Retro 80
🔥 Gran cierre 21 hs: Los Fatales
Viví el verano en Colonia.
Todo el departamento te espera.
Organiza: Intendencia de Colonia
Auspicia: Ministerio de Turismo
Apoya: Municipio de La Paz