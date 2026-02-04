Ciudad Vieja, la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas

Los delincuentes cavaron un túnel dentro de un local, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para desde ahí ingresar al banco, según la hipótesis que maneja la Policía.

La investigación, que comenzó en el mes de diciembre, fue realizada por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se hizo presente en el lugar y brindó los detalles que se puede develar hasta ahora de la investigación…

Negro también detalló las condiciones del local en el cual operaba esta banda delictiva y resaltó que estaba alquilado desde mediados del año pasado, por lo que sospechan que desde ese entonces se trabajaba.

Resta ingresar a la cloacas por parte del equipo de Bomberos y de esa manera determinar a qué institución financiera estaba destinado el delito.

