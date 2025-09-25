EventosLocales

Teatro y juegos en la Casa de la Cultura – Anexo Progreso de Colonia del Sacramento

A través de la Dirección de Cultura, informa que se celebró la llegada de la primavera con una jornada de teatro y juegos en la Casa de la Cultura – Anexo Progreso de Colonia del Sacramento.

Allí se presentó la obra “El Baile de los Zapatos” de Ignacio Martínez, interpretada por el grupo de teatro Animarte de Agraciada, bajo la dirección de Leo Fernández.

Niños y familias compartieron la tarde con actividades recreativas, juegos organizados con la colaboración de la Dirección de Deportes, estación de maquillaje y refrigerios brindados por el equipo de la Dirección de Cultura.

Más tarde, a las 18 horas, la obra se presentó también en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, donde convocó a un numeroso público y recibió una cálida respuesta.

En ambas instancias acompañaron el Director de Cultura, Mtro. Carlos Deganello, y la Asesora de Cultura, Prof. Diana Olivera.

Esta actividad, organizada por la Dirección de Cultura, reafirma el compromiso con el intercambio artístico, la descentralización cultural y el acceso gratuito de la comunidad a propuestas de calidad.

