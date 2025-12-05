Celebración de los 30 años de que la UNESCO incluyó su Barrio Histórico en la lista del Patrimonio Mundial

Colonia prepara para el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, la celebración de los 30 años de que la UNESCO incluyó su Barrio Histórico en la lista del Patrimonio Mundial.

El viernes 5 se desarrollará en el Centro Cultural Bastión del Carmen (CCBC) el acto protocolar que encabezará el Intendente, Guillermo A. Rodríguez, y que contará con la presencia de autoridades, nacionales, departamentales y diplomáticas y que será cerrado por un Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre.

Este acto contará con una disertación del Ex Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, al que también se le realizará un reconocimiento, lo mismo que al Ex Intendente, Dr. Carlos Moreira Reisch, que estuvieron al frente de los Ejecutivos Nacional y Departamental en el momento de la declaración.

El sábado 6 de diciembre, en el propio Barrio Histórico, desde calle Ituzaingó, de 18:00 a 01.00 horas, la propuesta es caminar el Barrio Histórico, que se transformará en un gran escenario.

Se contará con 3 escenarios principales, 8 puntos de impacto cultural y artístico, exposiciones de todo el departamento, artistas creando en vivo, propuestas gastronómicas y food trucks

Cerca de 300 artistas colonienses en más de 40 espectáculos: música, teatro, danza, artes visuales, fotografía, artesanía, literatura, arte urbano y mucho más.

Será un hito histórico para todo el país: nunca antes un festival del interior reunió tantas propuestas locales en un mismo día.

Un Barrio Histórico para caminarlo disfrutando música, arte, exposiciones y gastronomía, que se suman en esa jornada a toda la riqueza histórica, patrimonial y turística que el lugar ofrece.

Toda la programación en www.colonia/gub.uy/coloniadefiesta

Habrá corte de calles desde el sábado 6 de diciembre, a partir de las 07 am, hasta las 02 am del domingo 7 de diciembre

Los cortes se realizarán de dos maneras

* un sector peatonal en el cual no podrá circular ningún vehículo, ni estacionar.

* un sector peatonal, que solo se autoriza a estacionar a los vecinos afectados por el corte, a los empresarios que cuentan con un negocio en la zona, a los proveedores y a los turistas.

Los vecinos que vivan en ese perímetro y necesiten estacionar durante ese día y horarios, podrán solicitar un sticker identificatorio para su auto, el mismo lo autorizará a estacionar y le indicará el sector que le corresponde. Dirección de turismo tendrá una persona para atender dicha situación y entregar las calcomanía correspondientes.

Habrá durante el evento una persona identificada en cada calle de acceso a la zona de exclusión para ordenar e identificar a los habilitados, que informará acerca del lugar y la forma de movilizarse.

El corte general será desde la calle Washington Barbot hacia el oeste, habiendo una zona total de exclusión de vehículos.

Zona peatonal con estacionamiento a personas autorizadas.

Habrá personas que direccionarán a los vehículos a las zonas correspondiente, indicando si estaciona a 45 grados o común, de acuerdo con la calle.

El sábado 6 se izará el pabellón en Punta de San Pedro a la hora 08:00 y el arriado será a la hora 19:30.