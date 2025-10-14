IMCInformación GeneralLocales

Capacitación para Manipuladores de Alimentos en Nueva Helvecia

La Intendencia de Colonia, Departamento de Higiene y Limpieza y Dirección de Bromatología, continuando con el programa de “Capacitación para Manipuladores de Alimentos” del Departamento de Colonia, comunica que se realizará una jornada de capacitación en la ciudad de Nueva Helvecia, destinada a toda persona que elabore y/o manipule alimentos.

La misma se llevará a cabo en forma gratuita, el lunes 10 de noviembre de 2025, de 13:30 a 18:00 horas en el Club Nacional, calle El Éxodo y 19 de Junio, Nueva Helvecia.

Es requisito indispensable asistir con fotocopia del documento de identidad.

Por más información dirigirse a la Dirección de Bromatología, teléfono 4522 7000 interno 239.

